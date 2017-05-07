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ТЭК 07.05.2017 16:03

АБР и Азербайджан подписали соглашение о кредите на $500 млн на Стадию-2 разработки месторождения Шах-Дениз

Правительство Азербайджана и Азиатский банк развития (АБР) в воскресенье подписали соглашение о кредите в размере $500 млн для поддержки второй стадии проекта разработки месторождения Шах-Дениз, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве финансов.

Соглашение подписали министр финансов Самир Шарифов и глава АБР Такехико Накао на полях 50-го ежегодного заседания Совета руководителей банка в Йокогаме (Япония).

Бенефициаром кредита является ЗАО "Южный газовый коридор". Кредитные средства АБР планируется направить на поддержку усилий правительства Азербайджана по финансированию проекта и улучшению фискальной позиции страны за счет увеличения доходов от экспорта природного газа с месторождения "Шах-Дениз" и создания дополнительных рабочих мест.

На церемонии подписания была отмечена стратегическая важность проекта Южный газовый коридор (ЮГК). Целью проекта является обеспечение энергетической безопасности Европы и диверсификации источников поставок газа. В финансировании проекта, кроме АБР, примут участие также Всемирный банк, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и ряд других международных финансовых институтов.

Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Стоимость проекта оценивается в $40 млрд.

Контракт на разработку месторождения «Шах-Дениз» был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года.

Участниками проекта «Шах-Дениз» также являются: BP (оператор, 28,8%), ГНКАР (16,7%), Petronas (15,5%), «ЛУКОЙЛ» (10%), NICO (10%) и TPAO (19%).

Стоимость «Стадии-2» в настоящее время оценивается в $23,8 млрд. Годовой объем добычи в рамках «Стадии-2» составит 16 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд в западные регионы Турции. Поставки газа в Европу начнутся в 2020 году.

Проект Стадия-2 предусматривает строительство двух платформ, бурение 26 подводных скважин, прокладку 500-километровых подводных трубопроводов на глубине 550 метров, расширение Сангачальского терминала, расширение пропускной способности Южно-Кавказской трубопроводной магистрали (Баку-Тбилиси-Эрзерум ИФ) для поставок дополнительных 16 млрд кубометров и строительство 4000 км трубопроводов для доставки азербайджанского газа в Европу.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил республике кредитов на сумму $3,65 млрд по 67 проектам.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АБР, КРЕДИТ, ПОДПИСАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]