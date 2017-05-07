Жертвами столкновений на границе Афганистана и Пакистана стали более 50 военных - армия Пакистана

Около 50 представителей сил безопасности Афганистана и два солдата армии Пакистана погибли в результате столкновений на границе между двумя странами, сообщает в воскресенье "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на заявление генерал-лейтенанта и главы пограничного корпуса провинции Белуджистан Надима Ахмада.

В ходе пресс-конференции в пакистанском городе Чаман Н.Ахмад заявил, что военные Пакистана атаковали афганских пограничников в ответ на обстрел своей территории ранним утром 5 мая. По данным властей Пакистана, жертвами этой атаки стали не менее девяти мирных жителей, и еще 42 человека получили ранения, включая женщин и детей.

Также, по его словам, еще девять человек получили ранения в ходе ответной атаки. Он добавил, что военные Пакистана "разрушили" не менее пяти КПП Афганистана неподалеку от границы между странами.