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Наука и образование 07.05.2017 16:36

В Париже эвакуировали людей с площади перед Лувром из-за подозрительной сумки

В Париже началась эвакуация людей с площади перед Лувром в связи с угрозой безопасности, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на представителя штаба кандидата в президенты Эмманюэля Макрона.

По словам представителя штаба, решение об эвакуации людей с площади было принято после обнаружения подозрительной сумки. Находившихся на месте событий около 300 журналистов также эвакуировали.

Между тем, кандидат президентских выборов движения "Вперед!" Эмманюэль Макрон избрал местом празднования своей возможной победы вместе со сторонниками эспланаду Лувра в Париже.

Поблизости был оборудован пресс-зал.

Как сообщил редакции бельгийской газеты "Суар" ее работающий на месте фотокорреспондент Хатим Кагат, журналистов эвакуировали из этого зала после того, как полицейская собака во время контроля безопасности отреагировала на предполагаемую угрозу.

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ТЕТЯ, ПОНИХИДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]