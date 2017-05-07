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Дальнее зарубежье 07.05.2017 16:59

В Сомали ликвидировали главаря боевиков "Аш-Шабаб" - власти страны

Правительство Сомали сообщило об уничтожении лидера террористической группировки "Аш-Шабаб" Моалима Османа Абди Бадипа в ходе спецоперации, прошедшей в регионе Нижняя Шабелле на юге страны 5 мая, сообщают в воскресенье западные СМИ со ссылкой на заявление министерства информации этой страны.

Также министерство информации Сомали заявило, что помимо лидера "Аш-Шабаб" военным удалось ликвидировать еще трех террористов.

Как сообщалось, 5 мая в Сомали провели операцию против боевиков "Аш-Шабаб". В ходе операции погиб американский военнослужащий. В марте сообщалось, что Вашингтон направляет дополнительный контингент военнослужащих в Сомали для тренировки и оснащения армии страны и подразделений, участвующих в миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ).

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Тэги: СОМАЛИ, БОЕВИКИ, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]