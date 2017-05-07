Правительство Сомали сообщило об уничтожении лидера террористической группировки "Аш-Шабаб" Моалима Османа Абди Бадипа в ходе спецоперации, прошедшей в регионе Нижняя Шабелле на юге страны 5 мая, сообщают в воскресенье западные СМИ со ссылкой на заявление министерства информации этой страны.

Также министерство информации Сомали заявило, что помимо лидера "Аш-Шабаб" военным удалось ликвидировать еще трех террористов.

Как сообщалось, 5 мая в Сомали провели операцию против боевиков "Аш-Шабаб". В ходе операции погиб американский военнослужащий. В марте сообщалось, что Вашингтон направляет дополнительный контингент военнослужащих в Сомали для тренировки и оснащения армии страны и подразделений, участвующих в миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ).