Французы на заморских территориях и за границей больше голосуют за Макрона - газета

Эмманюэль Макрон лидирует по результатам второго тура президентских выборов в заморских департаментах и территориях Франции, сообщил в воскресенье сайт бельгийской газеты "Суар" со ссылкой на "заслуживающие доверия источники".

Как отмечает издание, подобные результаты не удивляют, так как заморские департаменты и территории традиционно голосуют больше за левых, чем метрополия.

В голосовании французов за рубежом тенденция в пользу Э.Макрона особенно более отчетливая в Северной Америке, утверждает газета.

В отличие от Франции, в Бельгии допускается публикация прогнозов в день выборов до официального объявления итогов.