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Карабахский конфликт 07.05.2017 17:22

Вывод армянских войск и возвращение азербайджанцев являются условиями для решения конфликта в Карабахе – азербайджанская община

Урегулирование нагорно-карабахского конфликта возможно только при условии вывода армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий и возвращения в родные дома 80 тыс. азербайджанцев, отмечается в заявлении азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана.

«Безуспешность миротворческой деятельности ОБСЕ в регионе связана, прежде всего, с тем, что до сих пор не признан факт оккупации Армянскими Вооруженными силами территорий Азербайджана. Считаем, что конфликт в Нагорном Карабахе может быть справедливо урегулирован только после вывода армянских ВС с оккупированных территорий и возвращения в Нагорный Карабах 80 тыс. азербайджанцев», - отмечается в заявлении общины по случаю 25-ой годовщины оккупации азербайджанского города Шуша в Нагорном Карабахе.

В общине считают, что крупные державы должны предпринять практические шаги и оказать давление на Армению с целью выполнения требований международного сообщества.

В заявлении отмечается, что на момент оккупации в Шуше проживало более 33 тыс. азербайджанцев. «В результате оккупации были разгромлены город Шуша и окрестные 30 сел, убиты 195 мирных граждан, 165 человек были ранены, 58 пропали без вести.

«Армения в результате оккупации Шуши уничтожила исторические и культурные памятники Азербайджана, включая более 170 домов, имеющих историческую ценность, до 160 памятников культуры и истории», - отмечается в заявлении.

Община подчеркивает, что в 1988-1993гг в результате оккупации Арменией Нагорно-Карабахского региона Азербайджана были убиты 20 тыс. азербайджанцев, более 100 тыс. человек получили ранения, более 5 тыс. человек попали в плен или пропали без вести. «Кроме этого, армянская сторона осуществила 373 теракта на территории Азербайджана, в результате которых погибли 1,2 тыс. мирных граждан и 1,705 тыс. человек пострадали», - отмечается в заявлении.

«Армения, оккупировав Нагорный Карабах и прилегающие к нему территории Азербайджана, грубо нарушила международные конвенции. Однако, международная общественность не демонстрирует стремления наказать виновников этих преступлений и применяет двойные стандарты в отношении актов вандализма», - указывает община.

Азербайджанская община призывает международные организации принять действенные меры для прекращения оккупации Нагорного Карабаха и уничтожения Арменией памятников культуры и истории на оккупированных территориях.

А.Азизов

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Тэги: КАРАБАХ, ШУША, ЗАЯВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]