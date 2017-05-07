Встреча лидеров РФ и США нужна не для внешнего эффекта, а для конкретных результатов - Лавров

В Москве ждут от первой встречи лидеров РФ и США конкретных результатов, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Встреча нужна нам и американцам, как я понимаю, не для того, чтобы произвести на кого-то внешний эффект", - сказал С.Лавров в интервью телеканалу "Мир".
"И мы, и наши американские коллеги убеждены, что, когда лидеры встречаются, это важно не только для того, чтобы пожать друг другу руки и послушать, что кто думает о наших отношениях друг с другом и о международных проблемах", - отметил глава МИД РФ.
"Россия и США настолько сильно влияют на международную стабильность и безопасность, что от такой встречи будут, конечно, ждать конкретных результатов", - подчеркнул С.Лавров.
По его словам, "чтобы это было так, ее нужно хорошо подготовить". "Мы сейчас этим занимаемся", - сказал министр.
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