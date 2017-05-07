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Дальнее зарубежье 07.05.2017 17:38

Встреча лидеров РФ и США нужна не для внешнего эффекта, а для конкретных результатов - Лавров

В Москве ждут от первой встречи лидеров РФ и США конкретных результатов, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Встреча нужна нам и американцам, как я понимаю, не для того, чтобы произвести на кого-то внешний эффект", - сказал С.Лавров в интервью телеканалу "Мир".

"И мы, и наши американские коллеги убеждены, что, когда лидеры встречаются, это важно не только для того, чтобы пожать друг другу руки и послушать, что кто думает о наших отношениях друг с другом и о международных проблемах", - отметил глава МИД РФ.

"Россия и США настолько сильно влияют на международную стабильность и безопасность, что от такой встречи будут, конечно, ждать конкретных результатов", - подчеркнул С.Лавров.

По его словам, "чтобы это было так, ее нужно хорошо подготовить". "Мы сейчас этим занимаемся", - сказал министр.

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Тэги: ЛАВРОВ, США, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]