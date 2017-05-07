Президент Алиев принял участие в церемонии прощания с академиком Рафигой Алиевой

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял участие в церемонии прощания с ученым, академиком Рафигой Алиевой, сообщает сайт главы государства.
Р.Алиева – тетя президента И.Алиева.
Р.Алиева скончалась накануне на 85-ом году жизни.
Рафига Алиева родилась 20 сентября 1932 года в городе Нахчыван. По окончании средней школы в 1951-1956 годах получила образование на химическом факультете Азербайджанского государственного университета.
В 1970 году Рафига Алиева защитила кандидатскую, а в 1999 году – докторскую диссертацию, в том же году была удостоена звания профессора. В 2007 году была избрана членом-корреспондентом, а в 2014 году – действительным членом Национальной Академии Наук Азербайджана.
Автор более 450 научных работ, 25 учебников и учебных пособий, 20 патентов, Р.Алиева являлась членом ряда ученых советов и научных обществ. Под руководством ученого подготовлено более 20 докторов философии и докторов наук.
Плодотворная научно-педагогическая деятельность известного ученого-химика Рафиги Алиевой получила высокую оценку. За заслуги в развитии науки и образования в Азербайджане она была удостоена ордена «Шохрат».
А.Азизов
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