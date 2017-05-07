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Дальнее зарубежье 07.05.2017 19:19

Явка на выборах во Франции превысила 65% - МВД

Явка на второй тур президентских выборов во Франции по состоянию на 17:00 по местному времени (19:00 по бакинскому времени) составила 65,3%, сообщает газета "Фигаро" со ссылкой на данные МВД страны.

В первом туре явка к этому времени была зафиксирована на уровне 69,42%.

В 2012 году показатель составлял 71,96%.

Ожидается, что большинство избирательных участков завершат свою работу в 19:00 по местному времени (21:00). Однако в некоторых крупных городах они будут работать на час дольше.

Из-за разницы во времени голосование во втором туре президентских выборов началось на заморских территориях Франции накануне. В частности, в субботу по континентальному французскому времени проголосовали жители Гваделупы, Гвианы и Сен-Мартена.

Борьбу за пост президента страны ведут кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и лидер движения "Вперед!" Эмманюэль Макрон.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ВЫБОРЫ, ТУР, ЯВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]