Явка на выборах во Франции превысила 65% - МВД

Явка на второй тур президентских выборов во Франции по состоянию на 17:00 по местному времени (19:00 по бакинскому времени) составила 65,3%, сообщает газета "Фигаро" со ссылкой на данные МВД страны.

В первом туре явка к этому времени была зафиксирована на уровне 69,42%.

В 2012 году показатель составлял 71,96%.

Ожидается, что большинство избирательных участков завершат свою работу в 19:00 по местному времени (21:00). Однако в некоторых крупных городах они будут работать на час дольше.

Из-за разницы во времени голосование во втором туре президентских выборов началось на заморских территориях Франции накануне. В частности, в субботу по континентальному французскому времени проголосовали жители Гваделупы, Гвианы и Сен-Мартена.

Борьбу за пост президента страны ведут кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и лидер движения "Вперед!" Эмманюэль Макрон.