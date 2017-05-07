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Дальнее зарубежье 07.05.2017 19:49

Иордания и США проводят ежегодные военные учения

Армии Иордании и США проводят ежегодные военные учения на территории Иордании, в которых также принимают участие около 7,4 тыс. военных из 20 стран, сообщают в воскресенье западные СМИ.

Масштабные учения включают отработку мер по защите границ, обеспечению кибербезопасности и координации военных во время террористических угроз.

По словам бригадного генерала ВС Иордании Халида аш-Шараа, "совместные усилия, координация, обмен опытом необходимы в то время, когда регион сталкивается с угрозой терроризма".

Впервые подобные учения были проведены в 2011 году. В прошлом году в них приняли участие около 6 тыс. военных.

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Тэги: ИОРДАНИЯ, США, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]