Иордания и США проводят ежегодные военные учения

Армии Иордании и США проводят ежегодные военные учения на территории Иордании, в которых также принимают участие около 7,4 тыс. военных из 20 стран, сообщают в воскресенье западные СМИ.

Масштабные учения включают отработку мер по защите границ, обеспечению кибербезопасности и координации военных во время террористических угроз.

По словам бригадного генерала ВС Иордании Халида аш-Шараа, "совместные усилия, координация, обмен опытом необходимы в то время, когда регион сталкивается с угрозой терроризма".

Впервые подобные учения были проведены в 2011 году. В прошлом году в них приняли участие около 6 тыс. военных.