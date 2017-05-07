Новая страница надежды и доверия открылась для Франции - Макрон

Одержавший победу во втором туре президентских выборов во Франции Эмманюэль Макрон заявил, что теперь для этой страны открылась новая страница надежды и доверия, пишут местные СМИ.

"Новая страница нашей истории открывается этим вечером. Я бы хотел, чтобы это (была страница - ИФ) надежды и доверия", - приводят его слова французские издания.

Ранее французская пресса сообщила, что по предварительным данным, Макрон набрал 65,1% голосов.