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Дальнее зарубежье 07.05.2017 22:45

Новая страница надежды и доверия открылась для Франции - Макрон

Одержавший победу во втором туре президентских выборов во Франции Эмманюэль Макрон заявил, что теперь для этой страны открылась новая страница надежды и доверия, пишут местные СМИ.

"Новая страница нашей истории открывается этим вечером. Я бы хотел, чтобы это (была страница - ИФ) надежды и доверия", - приводят его слова французские издания.

Ранее французская пресса сообщила, что по предварительным данным, Макрон набрал 65,1% голосов.

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Тэги: МАКРОН, РЕАКЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]