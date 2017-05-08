Одержавший победу во втором туре президентских выборов во Франции Эмманюэль Макрон провел телефонную беседу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщила в воскресенье местная пресса со ссылкой на окружение Э.Макрона.

По этим данным, разговор прошел в очень теплой атмосфере.

"У Макрона состоялся первый контакт на международном уровне с Ангелой Меркель. Он длился около десяти минут и прошел в теплой атмосфере", - сообщили в окружении Э.Макрона.

Подробности беседы не сообщаются.