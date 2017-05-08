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Дальнее зарубежье 08.05.2017 08:34

В окружении Макрона сообщили о "теплом" телефонном разговоре с Меркель - СМИ

Одержавший победу во втором туре президентских выборов во Франции Эмманюэль Макрон провел телефонную беседу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщила в воскресенье местная пресса со ссылкой на окружение Э.Макрона.

По этим данным, разговор прошел в очень теплой атмосфере.

"У Макрона состоялся первый контакт на международном уровне с Ангелой Меркель. Он длился около десяти минут и прошел в теплой атмосфере", - сообщили в окружении Э.Макрона.

Подробности беседы не сообщаются.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]