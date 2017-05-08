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Дальнее зарубежье 08.05.2017 08:37

Не менее 18 человек погибли в Китае в результате выброса газа в угольной шахте - СМИ

Жертвами выброса газа в угольной шахте в китайской провинции Хунань стали, по меньшей мере, 18 человек, сообщили в понедельник СМИ.

После выброса газа, который произошел в минувшее воскресенье, удалось спасти 37 горняков, находившихся в забое, они госпитализированы.

Как отмечается в сообщениях, начато расследование аварии, несколько человек из руководства предприятия задержаны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, ШАХТА, ГАЗ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]