Не менее 18 человек погибли в Китае в результате выброса газа в угольной шахте - СМИ

Жертвами выброса газа в угольной шахте в китайской провинции Хунань стали, по меньшей мере, 18 человек, сообщили в понедельник СМИ.

После выброса газа, который произошел в минувшее воскресенье, удалось спасти 37 горняков, находившихся в забое, они госпитализированы.

Как отмечается в сообщениях, начато расследование аварии, несколько человек из руководства предприятия задержаны.