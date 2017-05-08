Британский премьер и избранный президент Франции обсудили Brexit - офис премьера

В ходе состоявшейся телефонной беседы британский премьер-министр Тереза Мэй и избранный президентом Франции в воскресенье Эмманюэль Макрон обсудили вопросы, касающиеся выхода Великобритании из ЕС, сообщил офис главы британского правительства.

"Вечером премьер-министр провела беседу с избранным президентом Макроном, чтобы горячо поздравить его с победой на выборах. Лидеры коротко обсудили Brexit, премьер подтвердила, что Великобритания хочет тесного партнерства с безопасным и процветающим Евросоюзом после своего выхода", - говорится в сообщении.

"Франция - один из наших наиболее близких союзников, и мы с нетерпением ожидаем работы с новым президентом по широкому спектру общих приоритетов", - говорится в заявлении премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.