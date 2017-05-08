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СНГ 08.05.2017 10:17

Глава Казахстана направил поздравления Макрону, победившему на выборах президента Франции

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму поздравления Эммануэлю Макрону в связи с избранием на пост президента Франции, сообщила пресс-служба главы государства.

"Народ Франции, проголосовав за вас, поддержал провозглашенные Вами изменения, направленные на интенсивное развитие страны. Уверен, что под вашим руководством Франция достигнет новых выдающихся успехов на пути своего процветания", - говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте президента Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил, что в этом году исполняется 25 лет с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Францией.

"Мы гордимся, что наше динамично растущее взаимодействие достигло уровня стратегического партнерства. Выражаю готовность начать работу с вами и правительством Франции по вопросам взаимных интересов в духе новаторства. Надеюсь, что всесторонняя интеграция во благо наших народов будет углубляться", - отмечается в телеграмме.

Президент Казахстана также пожелал лидеру Франции удачи в начинаниях, а французскому народу благополучия.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, МАКРОН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]