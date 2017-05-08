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СНГ 08.05.2017 10:32

Путин поздравил своего бывшего руководителя с 90-летним юбилеем и с наступающим Днем Победы

Президент России Владимир Путин в преддверие Дня Победы побывал в гостях у бывшего представителя КГБ СССР (Комитет госбезопасности Советского Союза) при министерстве госбезопасности Германской Демократической Республики (ГДР) Лазаря Матвеева - резидента, под началом которого во второй половине 1980-х годов он работал в Дрездене.

Глава государства поздравил своего бывшего руководителя с 90-летним юбилеем.

В.Путин приехал домой к Л.Матвееву в район Москвы Жулебино вместе с коллегами по работе в ГДР - Николаем Токаревым, который в настоящее время возглавляет компанию "Транснефть", и Сергеем Чемезовым (ныне - руководитель "Ростеха").

Президент РФ тепло поздравил экс-резидента с юбилеем, а также с наступающим Днем Победы. Глава государства предложил поднять тост за здоровье юбиляра.

В качестве подарка В.Путин вручил Л.Матвееву президентские часы, а также экземпляр газеты "Правда", выпущенный в день рождения юбиляра в 1927 году.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЮБИЛЕЙ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]