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Транспорт и связь 08.05.2017 10:25

Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA за I квартал увеличились на 11%

Объем грузоперевозок по территории Азербайджана в рамках Евроазиатского транспортного коридора (TRACECA) за I-ый квартал 2017 года составил 13 млн 163,1 тыс. тонн, что на 11,2% выше показателя аналогичного периода 2016 года, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в Госкомстате.

По данным Госкомстата, 3 млн 653 тыс. тонн или 27,7% всех грузоперевозок в рамках коридора пришлось на железнодорожный транспорт, 7 млн 764,8 тыс. тонн или 59% - автомобильный, 1 млн 745,3 тыс. тонн или 13,3% - морской транспорт.

На долю транзитных грузов, перевезенных через Азербайджан в рамках TRACECA а январь-март 2017 года, пришлось 2 млн 723,9 тыс. тонн или 20,7% от общего объема грузоперевозок по данному коридору.

Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (Программа Евросоюза TRACECA) соединяет Франкфурт (Германия) с Шанхаем (Китай).

Участниками программы являются: Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Румыния, Украина, Молдова, Турция, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, TRACECA, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]