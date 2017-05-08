Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA за I квартал увеличились на 11%

Объем грузоперевозок по территории Азербайджана в рамках Евроазиатского транспортного коридора (TRACECA) за I-ый квартал 2017 года составил 13 млн 163,1 тыс. тонн, что на 11,2% выше показателя аналогичного периода 2016 года, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в Госкомстате.

По данным Госкомстата, 3 млн 653 тыс. тонн или 27,7% всех грузоперевозок в рамках коридора пришлось на железнодорожный транспорт, 7 млн 764,8 тыс. тонн или 59% - автомобильный, 1 млн 745,3 тыс. тонн или 13,3% - морской транспорт.

На долю транзитных грузов, перевезенных через Азербайджан в рамках TRACECA а январь-март 2017 года, пришлось 2 млн 723,9 тыс. тонн или 20,7% от общего объема грузоперевозок по данному коридору.

Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (Программа Евросоюза TRACECA) соединяет Франкфурт (Германия) с Шанхаем (Китай).

Участниками программы являются: Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Румыния, Украина, Молдова, Турция, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан.

Н.Аббасова