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Макроэкономика 08.05.2017 10:50

Азербайджан намерен продолжать сотрудничество с АБР для реформирования экономики – глава Минфина

Азербайджан намерен продолжать сотрудничество с Азиатским банком развития (АБР) в сфере реформирования экономики, сказал министр финансов Самир Шарифов во время выступления на 50-м ежегодном заседании Совета руководителей банка в Йокогаме (Япония).

«Азербайджан проводит за всесторонние структурные реформы, которые охватили управление государственными финансами, монетарную и курсовую политику, регулирование финансового сектора. Мы планируем тесно сотрудничать с АБР в этом направлении, наряду с реализацией целей, заложенных в стратегии банка по операциям в стране», - сказал С.Шарифов, текст выступления которого опубликован на сайте банка.

По его словам, Азербайджан доволен уровнем сотрудничества с АБР и степенью его поддержки целям развития страны в течение всего периода членства республики в банке.

С.Шарифов отметил инфраструктурные проекты, финансируемые АБР, а также недавний кредит в размере $500 млн на поддержку экономического роста Азербайджана.

«Этот кредит АБР направлен на преодоление макроэкономической нестабильности в Азербайджане, к чему привело резкое падение доходов страны из-за шока с ценами на сырье. Меры, предпринятые правительством Азербайджана, помогли восстановить макроэкономическую стабильность и ускорили переход экономики с преимущественно нефтегазовой на ненефтяную», - сказал С.Шарифов.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил республике кредитов на сумму $3,65 млрд по 67 проектам.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РЕФОРМЫ, АБР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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