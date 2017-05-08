У школы на окраине Пешавара на северо-западе Пакистана прогремел взрыв, есть пострадавшие

Перед зданием женской школы в Пешаваре на северо-западе Пакистана прогремел взрыв, сообщили местные СМИ со ссылкой на заявление властей.

Взрывное устройство было приведено в действие на окраине административного центра провинции Хайбер-Пахтунхва, когда мимо школы проезжала автомашина контртеррористического подразделения, два сотрудника получили ранения, проинформировал журналистов шеф местной полиции.

Он также сообщил, что в том же районе было обнаружено второе взрывное устройство, однако его удалось обезвредить.

Данных о пострадавших детях нет. Незначительный ущерб нанесен зданию учебного заведения.