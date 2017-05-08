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СНГ 08.05.2017 11:17

Глава МИД Узбекистана встретился с председателем ПА ОБСЕ Муттонен, отметив интерес к стране со стороны организации

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с прибывшей в страну председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе узбекского МИД.

"В Узбекистане визит делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ рассматривают как свидетельство большого интереса к нашей стране, инициированным президентом Шавкатом Мирзиеевым масштабным изменениям, касающихся всех сфер жизни", - сказал на встрече А.Камилов, слова которого приводятся в пресс-службе.

Участники встречи обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в области защиты прав, свобод и интересов человека в контексте реализации принятой в стране Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017-2021 годах.

По данным пресс-службы, в беседе отдельное внимание было уделено актуальным аспектам международной и региональной политики.

В переговорах принял участие Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане Джон МакГрегор.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, МИД, ПАРЛАМЕНТ, ОБСЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]