Глава МИД Узбекистана встретился с председателем ПА ОБСЕ Муттонен, отметив интерес к стране со стороны организации

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с прибывшей в страну председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе узбекского МИД.

"В Узбекистане визит делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ рассматривают как свидетельство большого интереса к нашей стране, инициированным президентом Шавкатом Мирзиеевым масштабным изменениям, касающихся всех сфер жизни", - сказал на встрече А.Камилов, слова которого приводятся в пресс-службе.

Участники встречи обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в области защиты прав, свобод и интересов человека в контексте реализации принятой в стране Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017-2021 годах.

По данным пресс-службы, в беседе отдельное внимание было уделено актуальным аспектам международной и региональной политики.

В переговорах принял участие Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане Джон МакГрегор.