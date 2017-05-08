Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8683 RUR   0.0294 GBR   2.2068 TRY   0.4818

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.82 Brent   50.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 30° Завтра 14° 27° 10 Май 17° 27° 11 Май 13° 22°

Дальнее зарубежье 08.05.2017 11:34

Генсек НАТО рассчитывает на встречу с Макроном на саммите альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил Эмманюэля Макрона с избранием на пост президента Франции и заявил, что рассчитывает на встречу с ним на полях предстоящего саммита североатлантического альянса.

"Поздравляю Эмманюэля Макрона с победой, с нетерпением жду встречи с ним на саммите НАТО 25 мая, чтобы укрепить трансатлантическое взаимодействие", - написал он в своем твиттере.

Э.Макрон в воскресенье одержал победу на президентских выборах во Франции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, МАКРОН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


Похожие новости


Турция имеет право преследовать подозреваемых в участии в попытке госпереворота - Столтенберг Столтенберг вновь призвал к поиску политического выхода из кризиса на Украине Отношения с РФ будут одной из главных тем в ходе майского саммита НАТО - Столтенберг Виновные в химической атаке в Сирии должны быть привлечены к ответственности - генсек НАТО Генсек НАТО планирует в конце мая посетить Грузию - премьер Квирикашвили Столтенберг призывает Германию больше инвестировать в безопасность

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]