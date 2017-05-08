Генсек НАТО рассчитывает на встречу с Макроном на саммите альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил Эмманюэля Макрона с избранием на пост президента Франции и заявил, что рассчитывает на встречу с ним на полях предстоящего саммита североатлантического альянса.

"Поздравляю Эмманюэля Макрона с победой, с нетерпением жду встречи с ним на саммите НАТО 25 мая, чтобы укрепить трансатлантическое взаимодействие", - написал он в своем твиттере.

Э.Макрон в воскресенье одержал победу на президентских выборах во Франции.