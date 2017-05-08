Азербайджан надеется на прогресс в карабахском урегулировании в период председательства Италии в ОБСЕ – посол в Риме

Официальный Баку надеется на прогресс в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта в период председательства Италии в ОБСЕ в 2018 году, отмечает посол Азербайджана в Риме Мамед Ахмедзаде в статье «25 лет дипломатических отношений Азербайджан-Италия: путь, ведущий к стратегическому партнерству», опубликованной на аналитическом итальянском портале «Notizie Geopolitiche».
«Надеюсь, что Италия в следующем году как председатель ОБСЕ, используя свой высокий авторитет и богатый опыт, внесет вклад в урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, что приведет к самому важному для этого вопроса изменению статус-кво путем вывода войск Армении из территории Азербайджана», - отметил азербайджанский дипломат
По словам М.Ахмедзаде, Азербайджан с Италией связывает тесное политическое, экономическое и энергетическое сотрудничество.
«Уже более 10 лет Италия является одним из самых крупных торговых партнеров Азербайджана, а Азербайджан – одним из самых крупных энергопоставщиков Италии», - подчеркнул посол.
Он отметил увеличение в последние годы числа итальянских компаний и представителей малого и среднего бизнеса, действующих в Азербайджане.
«Наряду с этим, в последние годы многократный рост итальянского экспорта в Азербайджан превратил нашу страну в стратегический рынок для производимой в Италии продукции», - указал дипломат.
Посол напомнил, что с вводом в строй газопровода TAP азербайджанский газ с месторождения Шах-Дениз будет поставляться в Италию.
«Этот проект помимо вклада в обеспечение энергетической безопасности Италии, также сыграет роль энергоузла для Европы»,- подчеркнул М.Ахмедзаде.
Дипломат также отметил успешное сотрудничество между Баку и Римом в культурной, гуманитарной и других сферах.
Р.Бабаев
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