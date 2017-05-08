Армения не намерена открывать новую иностранную военную базу, обсуждает с РФ модернизацию российской - министр обороны

Ереван не планирует открывать на своей территории новые военные базы иностранных государств, в том числе российские, но планирует модернизировать базу России в Гюмри, сообщил министр обороны Армении Виген Саргсян.
"На данный момент обсуждений об открытии каких-либо баз других стран в Армении уж точно не ведется. У нас нет и такого запроса с российской стороны", - сказал В.Саргсян в интервью "Интерфаксу".
Он отметил, что расквартированная в Гюмри 102-я база имеет "большое значение".
"Мы интенсивно общаемся с нашими российскими коллегами на тему ее модернизации, расширения ее возможностей. Есть конкретные темы, направления, где в результате нашей совместной работы могут появляться новые формы сотрудничества", - сказал министр, отметив, что, речь идет, в частности, о сотрудничестве в сфере ПВО.
"Россия очень поддерживает укрепление Вооруженных сил Армении. В данный момент у нас с Россией много программ - от обучения наших курсантов до совместного планирования операций", - добавил он.
Министр также сообщил, что в апреле в Москве, где он участвовал в конференции по международной безопасности, у него состоялась встреча с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. "Мы провели армяно-российскую промышленную конференцию. Мы познакомили наших производителей из сферы ВПК, чтобы они могли напрямую договариваться о совместной деятельности", - сказал он.
Алиев ждет эффективности от посредничества Франции по урегулированию конфликта в Карабахе в период президентства Макрона
Путин поздравил Алиева и лидеров ряда стран СНГ с годовщиной Победы
Баку, в случае неудачи переговоров по Карабаху, оставляет за собой право действовать в рамках международного права - МИД
Unicapital возглавила в январе-апреле рэнкинг инвесткомпаний на БФБ
Инвестиционный портфель ISB за 2016г увеличился на 21%
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 2 человека, 17 пострадали – МВД
Мужчины составляют большинство среди жертв ДТП в Азербайджане
Баку входит в первую пятерку зарубежных городов у российских туристов на 9 Мая
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Компания Bakcell провела работы по улучшению качества сети в Джоджуг Марджанлы
Caspian Energy выставляет на продажу долевое участие
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»