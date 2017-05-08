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Регион 08.05.2017 11:41

Армения не намерена открывать новую иностранную военную базу, обсуждает с РФ модернизацию российской - министр обороны

Ереван не планирует открывать на своей территории новые военные базы иностранных государств, в том числе российские, но планирует модернизировать базу России в Гюмри, сообщил министр обороны Армении Виген Саргсян.

"На данный момент обсуждений об открытии каких-либо баз других стран в Армении уж точно не ведется. У нас нет и такого запроса с российской стороны", - сказал В.Саргсян в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что расквартированная в Гюмри 102-я база имеет "большое значение".

"Мы интенсивно общаемся с нашими российскими коллегами на тему ее модернизации, расширения ее возможностей. Есть конкретные темы, направления, где в результате нашей совместной работы могут появляться новые формы сотрудничества", - сказал министр, отметив, что, речь идет, в частности, о сотрудничестве в сфере ПВО.

"Россия очень поддерживает укрепление Вооруженных сил Армении. В данный момент у нас с Россией много программ - от обучения наших курсантов до совместного планирования операций", - добавил он.

Министр также сообщил, что в апреле в Москве, где он участвовал в конференции по международной безопасности, у него состоялась встреча с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. "Мы провели армяно-российскую промышленную конференцию. Мы познакомили наших производителей из сферы ВПК, чтобы они могли напрямую договариваться о совместной деятельности", - сказал он.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ВОЕНБАЗА, МОДЕРНИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]