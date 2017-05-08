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Туризм 08.05.2017 11:39

Баку входит в первую пятерку зарубежных городов у российских туристов на 9 Мая

Баку входит в первую пятерку зарубежных городов по популярности путешествий россиян в праздничный день 9 мая 2017 года, сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

«Прага, Берлин, Будапешт, Таллинн и Баку входят в первую пятерку зарубежных городов, популярных для путешествий россиян на 9 мая», - говорится в рейтинге самых популярных у российских туристов направлениях в праздник 9 Мая, составленного на основе анализа данных систем онлайн-бронирования отелей.

По данным «ТурСтат», туристический бюджет в Баку в праздничные майские выходные составит в среднем $85 в сутки.

«В Азербайджане российских туристов привлекают местное гостеприимство, богатая культура, гастрономия, шоппинг и летняя погода», - отмечает «ТурСтат».

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРИЗМ, РОССИЯНЕ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]