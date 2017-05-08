Баку входит в первую пятерку зарубежных городов у российских туристов на 9 Мая

Баку входит в первую пятерку зарубежных городов по популярности путешествий россиян в праздничный день 9 мая 2017 года, сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

«Прага, Берлин, Будапешт, Таллинн и Баку входят в первую пятерку зарубежных городов, популярных для путешествий россиян на 9 мая», - говорится в рейтинге самых популярных у российских туристов направлениях в праздник 9 Мая, составленного на основе анализа данных систем онлайн-бронирования отелей.

По данным «ТурСтат», туристический бюджет в Баку в праздничные майские выходные составит в среднем $85 в сутки.

«В Азербайджане российских туристов привлекают местное гостеприимство, богатая культура, гастрономия, шоппинг и летняя погода», - отмечает «ТурСтат».

Р.Бабаев