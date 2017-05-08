Путин в поздравлении Макрону подтвердил готовность к конструктивной совместной работе

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Эммануэлю Макрону по случаю избрания на пост президента Французской Республики, сообщает пресс-служба Кремля.

"Граждане Франции доверили Вам возглавить страну в непростой для Европы и для всего мирового сообщества период. Нарастание угроз терроризма и воинствующего экстремизма сопровождается эскалацией локальных конфликтов и дестабилизацией целых регионов. В этих условиях особенно важно преодолеть взаимное недоверие и объединить усилия для обеспечения международной стабильности и безопасности", - говорится в телеграмме.

В пресс-службе отметили, что президент России "подтвердил готовность к конструктивной совместной работе по актуальным вопросам двусторонней, региональной и глобальной повестки дня, выразив уверенность, что это отвечает коренным интересам народов России и Франции".

"В.Путин также пожелал Э.Макрону крепкого здоровья, благополучия и успехов в столь ответственной деятельности во главе государства", - говорится в сообщении пресс-службы.

Лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон победил во втором туре президентских выборов, прошедших в минувшее воскресенье, выиграв у лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.