Путин в поздравлении Макрону подтвердил готовность к конструктивной совместной работе

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Эммануэлю Макрону по случаю избрания на пост президента Французской Республики, сообщает пресс-служба Кремля.
"Граждане Франции доверили Вам возглавить страну в непростой для Европы и для всего мирового сообщества период. Нарастание угроз терроризма и воинствующего экстремизма сопровождается эскалацией локальных конфликтов и дестабилизацией целых регионов. В этих условиях особенно важно преодолеть взаимное недоверие и объединить усилия для обеспечения международной стабильности и безопасности", - говорится в телеграмме.
В пресс-службе отметили, что президент России "подтвердил готовность к конструктивной совместной работе по актуальным вопросам двусторонней, региональной и глобальной повестки дня, выразив уверенность, что это отвечает коренным интересам народов России и Франции".
"В.Путин также пожелал Э.Макрону крепкого здоровья, благополучия и успехов в столь ответственной деятельности во главе государства", - говорится в сообщении пресс-службы.
Лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон победил во втором туре президентских выборов, прошедших в минувшее воскресенье, выиграв у лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.
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