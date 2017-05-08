Более 140 человек были задержаны во Франции в ходе протестов против результатов президентских выборов

Во Франции 141 человек задержан в ходе протестов против кандидатов в президенты на выборах в минувшее воскресенье, сообщили местные власти.

Протестующие выступали как против победившего на выборах Эммануэля Макрона, так и против проигравшей Марин Ле Пен.

Большинство задержанных были освобождены, девять человек по состоянию на утро понедельника остаются под арестом по обвинению в вандализме.