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СНГ 08.05.2017 12:32

Еще четыре населенных пункта в Сирии присоединились к процессу примирения

Еще четыре населенных пункта в Сирии присоединились к режиму прекращения огня, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение суток подписано 4 соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий в населенных пунктах Хабаб провинция Деръа, Эль-Маталех провинция Дамаск, Схита и Аль Книф провинция Эль-Кунейтра. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения увеличилось до 1483", - говорится в информационном бюллетене военного ведомства.

В нем отмечается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии была оказана гуманитарная помощь 1 тыс 880 человек, в провинции Алеппо местному населению доставлено 6 тонн воды.

"По линии ООН проведена 1 гуманитарная акция: в район города Дейр-эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлен гуманитарный груз (продукты питания) общим весом - 21 тонна", - отмечается в документе.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ПЕРЕМИРИЕ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]