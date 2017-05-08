Мужчины составляют большинство среди жертв ДТП в Азербайджане

Мужчины составили более 70% погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий в Азербайджане за I-ый квартал 2017 года, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

«Мужчины составили 72,8% погибших и 71,8% пострадавших в результате ДТП в Азербайджане за январь-март 2017 года», - отметили в комитете.

В отчетный период на дорогах Азербайджана произошло 407 ДТП, в которых погибло 162 и пострадали 411 человек. Общее количество ДТП в январе-марте 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года сократилось на 2,9%.

Подавляющее большинство аварий – 89,9% - произошло в населенных пунктах. При этом погибло 119 человек (рост на 24% по сравнению с I-ом кварталом 2016г) и пострадало 386 человек (спад - на 7,2%)

От общего числа ДТП 46,7% аварий произошло в дневные часы, 33,9% - ночью, 19,4% - в сумерки. На выходные дни пришлось 24,3% произошедших в январе-марте аварий.

Р.Бабаев