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Происшествия 08.05.2017 12:06

Мужчины составляют большинство среди жертв ДТП в Азербайджане

Мужчины составили более 70% погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий в Азербайджане за I-ый квартал 2017 года, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

«Мужчины составили 72,8% погибших и 71,8% пострадавших в результате ДТП в Азербайджане за январь-март 2017 года», - отметили в комитете.

В отчетный период на дорогах Азербайджана произошло 407 ДТП, в которых погибло 162 и пострадали 411 человек. Общее количество ДТП в январе-марте 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года сократилось на 2,9%.

Подавляющее большинство аварий – 89,9% - произошло в населенных пунктах. При этом погибло 119 человек (рост на 24% по сравнению с I-ом кварталом 2016г) и пострадало 386 человек (спад - на 7,2%)

От общего числа ДТП 46,7% аварий произошло в дневные часы, 33,9% - ночью, 19,4% - в сумерки. На выходные дни пришлось 24,3% произошедших в январе-марте аварий.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ДТП, ЖЕРТВЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]