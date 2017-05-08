Баку, в случае неудачи переговоров по Карабаху, оставляет за собой право действовать в рамках международного права - МИД

Официальный Баку заинтересован в скорейшем мирном урегулировании армяно-азербайджанского конфликта и призывает международное сообщество оказать давление на Ереван с целью принуждения к миру, говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана по случаю 25-летней годовщины оккупации Арменией азербайджанского города Шуша.
«Азербайджан, выполняя свои обязательства в соответствии с международным правом, призывает международное сообщество оказать серьезное политико-дипломатическое давление на Армению и принудить ее к миру с тем, чтобы она положила конец оккупации и вывела свои войска с азербайджанских территорий, и предприняла конструктивные шаги в переговорах», - сказано в документе.
МИД Азербайджана подчеркнул, что Баку является самой заинтересованной стороной в скорейшем урегулировании конфликта путем переговоров и обеспечении продолжительного мира в регионе.
«В случае, если переговоры не приведут к деоккупации Арменией азербайджанских территорий, Азербайджан оставляет за собой право обеспечения своего суверенитета и территориальной целостности в рамках общепризнанных на международном уровне границ, как это отмечено в Уставе ООН», - подчеркнуло азербайджанское внешнеполитическое ведомство.
В заявлении говорится, что 8 мая 1992 года ВС Армении оккупировали древний азербайджанский город Шушу в Нагорном Карабахе. «В результате оккупации были уничтожены Шуша и 30 сел, погибли 195 мирных жителей, получили ранения 165 человек, 58 пропали без вести, более 24 тыс. населения подверглись этнической чистке», - сказано в документе.
МИД подчеркнул, что оккупация Шуши стала составной частью политики систематической агрессии и оккупации, проводимой Арменией против Азербайджана, в результате которой более 20% азербайджанской территории оказались захваченными и более 1 млн азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами.
«Находящаяся 25 лет под оккупацией Шуша, являясь признанной на международном уровне неотъемлемой частью Азербайджана, одновременно имеет историческое, культурное, моральное и символичное значение для азербайджанского народа. Оккупация именуемого «колыбелью азербайджанской музыки» и «консерваторией востока» города Шуша нанесла большой удар по культурно-материальной и моральному наследию», - заявляет МИД Азербайджана.
В документе подчеркивается, что Армения, демонстрируя полное неуважение к позиции международного сообщества и грубо нарушая нормы и принципы международного права, отказываются выводить свои войска с оккупированных территорий, меняет физические, демографические и культурные особенности региона и мешает возвращению сотен тысяч беженцев и вынужденных переселенцев в свои дома, и, таким образом, стремится укрепить имеющееся в настоящее время по армяно-азербайджанскому конфликту статус-кво.
«Злоупотребляя являющимся высшим принципом международного права принципом самоопределения наций, Армения продолжает применять политику силы на территориях Азербайджана, стараясь скрыть попытки аннексии. Стремление Армении применить принцип наций на самоопределение к проживающим в Азербайджане армянам не имеет никакого отношения к принципу наций на самоопределение, указанному в Уставе ООН и Хельсинкском итоговом акте», - подчеркивает официальный Баку.
Р.Бабаев
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