Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8683 RUR   0.0294 GBR   2.2068 TRY   0.4818

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.82 Brent   50.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 30° Завтра 14° 27° 10 Май 17° 27° 11 Май 13° 22°

ТЭК 08.05.2017 12:31

Продление соглашения ОПЕК и не-ОПЕК по сокращению добычи ускорит оздоровление рынка нефти - Новак

Продление соглашения стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, о сокращении добычи нефти ускорит оздоровление мирового рынка нефти, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Россия солидарна с усилиями партнеров по ребалансировке рынка и считает, что совместная инициатива по стабилизации мирового нефтяного рынка на текущий момент эффективна. Мы обсуждаем различные варианты и считаем, что продление на более длительный срок поможет ускорить возвращение рынков в более здоровое состояние", - сказал он.

"На текущий момент мы уже наблюдаем снижение товарных запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР - процесс, который начался в марте и будет ускоряться. Усиливает этот тренд резкое снижение запасов в плавучих хранилищах, то есть в танкерах, где с начала года они снизились больше чем на треть. При этом рост добычи сланцевых производителей более чем компенсируется ростом спроса на нефть и кумулятивном сокращении добычи рядом стран примерно на 1,8 млн баррелей в сутки, что и позволяет нам сделать вывод о высокой эффективности соглашения", - добавил министр.

"Мы видим высокую дисциплину среди участников (соглашения о сокращении добычи - ИФ), которые совместно уже вышли на полное соответствие обозначенным ранее параметрам, а именно на добровольное снижение добычи примерно на 1,8 млн баррелей в сутки к уровню октября. Это 100% соответствие (соглашению - ИФ), а также сезонально растущий спрос должны усилить уже хороший эффект от инициативы в течение следующих месяцев", - отметил А.Новак.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ОПЕК, НЕФТЬ, СОКРАЩЕНИЕ


Похожие новости


Комитет по сокращению добычи нефти ОПЕК и не-ОПЕК призывает к 100% исполнению соглашения Страны ОПЕК и не-ОПЕК выполнили соглашение о сокращении добычи на 93% Решение относительно продления соглашения о сокращении добычи нефти должно быть принято не раньше апреля-мая - Новак Россия начала сокращать добычу по договоренности с ОПЕК с превышением графика Россия и Оман войдут в комитет по мониторингу за сокращением добычи Страны не-ОПЕК обсуждают возможность сокращения добычи на 635 тыс. б/с, но окончательных цифр нет

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]