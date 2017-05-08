Продление соглашения ОПЕК и не-ОПЕК по сокращению добычи ускорит оздоровление рынка нефти - Новак

Продление соглашения стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, о сокращении добычи нефти ускорит оздоровление мирового рынка нефти, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Россия солидарна с усилиями партнеров по ребалансировке рынка и считает, что совместная инициатива по стабилизации мирового нефтяного рынка на текущий момент эффективна. Мы обсуждаем различные варианты и считаем, что продление на более длительный срок поможет ускорить возвращение рынков в более здоровое состояние", - сказал он.

"На текущий момент мы уже наблюдаем снижение товарных запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР - процесс, который начался в марте и будет ускоряться. Усиливает этот тренд резкое снижение запасов в плавучих хранилищах, то есть в танкерах, где с начала года они снизились больше чем на треть. При этом рост добычи сланцевых производителей более чем компенсируется ростом спроса на нефть и кумулятивном сокращении добычи рядом стран примерно на 1,8 млн баррелей в сутки, что и позволяет нам сделать вывод о высокой эффективности соглашения", - добавил министр.

"Мы видим высокую дисциплину среди участников (соглашения о сокращении добычи - ИФ), которые совместно уже вышли на полное соответствие обозначенным ранее параметрам, а именно на добровольное снижение добычи примерно на 1,8 млн баррелей в сутки к уровню октября. Это 100% соответствие (соглашению - ИФ), а также сезонально растущий спрос должны усилить уже хороший эффект от инициативы в течение следующих месяцев", - отметил А.Новак.