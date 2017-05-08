ISB сократил в 2016г чистую прибыль в 22 раза

Чистая прибыль Бюро по обязательному страхованию (ISB) Азербайджана по итогам деятельности в 2016 году составила 580,484 тыс. манатов, что в 21,7 раза меньше показателя 2015 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Бюро.

Согласно финотчетности Бюро, доходы ISB за 2016 год составили 11 млн 255,246 тыс. манатов (спад на 44,9%), тогда как расходы составили 10 млн 674,762 тыс. манатов (рост в 2,9 раза).

В 2016 году активы Бюро увеличились на 4,5% - до 34 млн 566,04 тыс. манатов, обязательства – на 11,5%, до 8 млн 749,158 тыс. манатов.

Резервы (капитал) Бюро на начало текущего года составляют 25 млн 816,882 тыс. манатов (рост на 2,3%).

Бюро по обязательному страхованию создано в рамках закона "Об обязательных видах страхования" и начало деятельность в декабре 2011 года. Основная функция Бюро - осуществление компенсационных выплат, управление определенным финансовым фондом, посредством которого будет производиться выплата этих компенсаций.

Финансовые ресурсы Бюро формируются из нескольких источников. Во-первых, это будет вступительный взнос, которые вносят страховщики, чтобы Бюро стартовало и начало работу. Во-вторых, страховщики делают Гарантийный депозит по каждому виду обязательного страхования, которым хотят заниматься. В-третьих, 5% от размера суммарных премий по обязательным видам, страховыми компаниями должно ежемесячно перечисляться в Бюро.

Членский взнос для страховых компаний, которые хотят стать учредителями и вступить в Бюро, составляет 200 тыс. манатов.

Если страховая компания заинтересована в предоставлении услуг по нескольким видам обязательного страхования, то по каждому виду она вносит отдельный депозит.

Размер разового депозита для членов Бюро по обязательному страхованию недвижимости составляет 100 тыс. манатов; обязательному страхованию ответственности владельцев недвижимого имущества - 100 тыс. манатов; обязательному страхованию автогражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО) - 200 тыс. манатов; обязательному страхованию пассажиров - 200 тыс. манатов; обязательному страхованию потери трудоспособности физических лиц от несчастных случаев и профессиональных заболеваний в производстве - 100 тыс. манатов.

А.Ахундов