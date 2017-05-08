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Дальнее зарубежье 08.05.2017 13:13

Французы в Бельгии в подавляющем большинстве голосовали за Макрона - СМИ

Проживающие в Бельгии французы во втором туре президентских выборов в минувшее воскресенье отдали 88,5% голосов за Эммануэля Макрона, Марин Ле Пен достались только 11,5%.

В Бельгии проживают около 80 тыс. потенциальных французских избирателей. Со ссылкой на консульство Франции бельгийские СМИ сообщают, что из них 44,9 тыс., или 54,5%, проголосовали во втором туре на 11 избирательных участках, расположенных в стране.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ФРАНЦИЯ, ВЫБОРЫ, ГОЛОСОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]