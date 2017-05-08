Французы в Бельгии в подавляющем большинстве голосовали за Макрона - СМИ

Проживающие в Бельгии французы во втором туре президентских выборов в минувшее воскресенье отдали 88,5% голосов за Эммануэля Макрона, Марин Ле Пен достались только 11,5%.

В Бельгии проживают около 80 тыс. потенциальных французских избирателей. Со ссылкой на консульство Франции бельгийские СМИ сообщают, что из них 44,9 тыс., или 54,5%, проголосовали во втором туре на 11 избирательных участках, расположенных в стране.