Окончательный итог победы Макрона на президентских выборах во Франции составил 66,10% - МВД

Министерство внутренних дел Франции сообщило в понедельник окончательный результат голосов, отданных накануне за кандидата движения "Вперед!" Эммануэля Макрона, избранного президентом Пятой Республики, - 66,10%.
Наиболее активно во втором туре президентских выборов за него голосовали избиратели на западе страны, особенно в Бретани.
В свою очередь, Марин Ле Пен добилась рекордного для "Национального фронта" результата - 33,90% голосов. Наиболее значительную поддержку она получила на северо-востоке Франции.
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