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Дальнее зарубежье 08.05.2017 13:33

Окончательный итог победы Макрона на президентских выборах во Франции составил 66,10% - МВД

Министерство внутренних дел Франции сообщило в понедельник окончательный результат голосов, отданных накануне за кандидата движения "Вперед!" Эммануэля Макрона, избранного президентом Пятой Республики, - 66,10%.

Наиболее активно во втором туре президентских выборов за него голосовали избиратели на западе страны, особенно в Бретани.

В свою очередь, Марин Ле Пен добилась рекордного для "Национального фронта" результата - 33,90% голосов. Наиболее значительную поддержку она получила на северо-востоке Франции.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ВЫБОРЫ, МАКРОН, РЕЗУЛЬТАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]