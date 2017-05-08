Ливень с градом подтопили дороги, уничтожили виноградники на востоке Грузии

Сильный ливень с градом утром в понедельник обрушился на Гурджаанский район в центре региона Кахетия (Восточная Грузия), подтопив дороги, дома и сельскохозяйственные угодья, оставив местное население без урожая.
Как сообщают грузинские СМИ, наибольший ущерб стихия нанесла селам Ахашени, Мукузани, Чумлаки, Велисцихе и части самого Гурджаани, где мощные потоки воды ворвались в подвалы и первые этажи домов, а град повредил крыши, уничтожил приусадебные участки, виноградники и фруктовые сады, погибла домашняя птица.
По словам местных жителей, стихия продолжалась в течение 20 минут, градины были величиной с куриное яйцо, уничтожено почти 100% урожая.
При районной администрации создана комиссия, которая оценит нанесенный бедствием ущерб.
С утра понедельника подсчитывают ущерб, нанесенный минувшей ночью и в Ахметском районе Кахетии, где ливень и крупный град также создали серьезные проблемы в 16 селах района.
Местные власти заявляют, что ущерб в этом главном виноградарском регионе Грузии был бы еще большим, если не была бы смонтирована противоградовая система "Дельта", разгонявшая градоопасные тучи. Но эта система из-за аэронавигации не всегда своевременно может быть задействована, чтобы устранить градовые облака на начальной стадии.
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