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Регион 08.05.2017 14:01

Ливень с градом подтопили дороги, уничтожили виноградники на востоке Грузии

Сильный ливень с градом утром в понедельник обрушился на Гурджаанский район в центре региона Кахетия (Восточная Грузия), подтопив дороги, дома и сельскохозяйственные угодья, оставив местное население без урожая.

Как сообщают грузинские СМИ, наибольший ущерб стихия нанесла селам Ахашени, Мукузани, Чумлаки, Велисцихе и части самого Гурджаани, где мощные потоки воды ворвались в подвалы и первые этажи домов, а град повредил крыши, уничтожил приусадебные участки, виноградники и фруктовые сады, погибла домашняя птица.

По словам местных жителей, стихия продолжалась в течение 20 минут, градины были величиной с куриное яйцо, уничтожено почти 100% урожая.

При районной администрации создана комиссия, которая оценит нанесенный бедствием ущерб.

С утра понедельника подсчитывают ущерб, нанесенный минувшей ночью и в Ахметском районе Кахетии, где ливень и крупный град также создали серьезные проблемы в 16 селах района.

Местные власти заявляют, что ущерб в этом главном виноградарском регионе Грузии был бы еще большим, если не была бы смонтирована противоградовая система "Дельта", разгонявшая градоопасные тучи. Но эта система из-за аэронавигации не всегда своевременно может быть задействована, чтобы устранить градовые облака на начальной стадии.

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Тэги: ГРУЗИЯ, НЕПОГОДА, УЩЕРБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]