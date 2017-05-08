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Внешняя политика 08.05.2017 13:51

Министр обороны Азербайджана примет участие на выставке оборонной промышленности в Турции

Министр обороны Азербайджана отправился с визитом в Турцию, сообщает пресс-служба оборонного ведомства страны.

«Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов отправился в Стамбул для участия на проходящей в Турции Международной выставке оборонной промышленности «İDEF – 2017», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев

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Тэги: ОБОРОНА, МИНИСТР, ВЫСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]