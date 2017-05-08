Министр обороны Азербайджана примет участие на выставке оборонной промышленности в Турции

Министр обороны Азербайджана отправился с визитом в Турцию, сообщает пресс-служба оборонного ведомства страны.
«Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов отправился в Стамбул для участия на проходящей в Турции Международной выставке оборонной промышленности «İDEF – 2017», - говорится в сообщении.
Р.Бабаев
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