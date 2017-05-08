Во Франции рекордное с 1969 года количество граждан не пришло на выборы

По данным МВД Франции, после подсчета всех бюллетеней на выборах президента Франции лидер движения "Вперед" Эмманюэль Макрон набрал 66,10% голосов избирателей, за него проголосовало более 20,7 млн человек.
Его соперница от "Национального фронта" Марин Ле Пен получила 33,90%, ее поддержали более 10,6 млн голосовавших.
На выборы не пошли 25,44% имеющих право голоса, что стало рекордом после выборов 1969 года.
Согласно сообщениям иностранных СМИ и наблюдателей, несмотря на поражение, "Национальный фронт" значительно укрепил свои позиции по сравнению с предыдущими выборами и может еще улучшить положение к предстоящим выборам 2022 года.
Кроме того, следующим важным этапом противостояния Э.Макрона и М.Ле Пен могут стать июньские парламентские выборы.
МИД Азербайджана исключил испанского журналиста из «черного списка» по Нагорному Карабаху после его извинений
Азербайджанский народ внес достойный вклад в победу над фашизмом - МИД
Министр обороны Азербайджана примет участие на выставке оборонной промышленности в Турции
КАСПАР увеличил чистую прибыль за 2016 год на 57%
Курс манат/доллар на 10 мая - 1,7026 AZN/$1
Кредитные вложения банков в экономику Азербайджана в I квартале сократились на 5,6%, в марте – на 2,3%
Президент Азербайджана принял участие в поминовении академика Рафиги Алиевой
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 2 человека, 17 пострадали – МВД
Мужчины составляют большинство среди жертв ДТП в Азербайджане
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Компания Bakcell приглашает молодых людей принять участие в программе стажировки «Smart Start»
Компания Bakcell провела работы по улучшению качества сети в Джоджуг Марджанлы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»