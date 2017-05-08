Во Франции рекордное с 1969 года количество граждан не пришло на выборы

По данным МВД Франции, после подсчета всех бюллетеней на выборах президента Франции лидер движения "Вперед" Эмманюэль Макрон набрал 66,10% голосов избирателей, за него проголосовало более 20,7 млн человек.

Его соперница от "Национального фронта" Марин Ле Пен получила 33,90%, ее поддержали более 10,6 млн голосовавших.

На выборы не пошли 25,44% имеющих право голоса, что стало рекордом после выборов 1969 года.

Согласно сообщениям иностранных СМИ и наблюдателей, несмотря на поражение, "Национальный фронт" значительно укрепил свои позиции по сравнению с предыдущими выборами и может еще улучшить положение к предстоящим выборам 2022 года.

Кроме того, следующим важным этапом противостояния Э.Макрона и М.Ле Пен могут стать июньские парламентские выборы.