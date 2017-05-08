Туск поздравил Макрона с избранием президентом Франции

Председатель Европейского Совета Дональд Туск направил в понедельник поздравительное письмо избранному президенту Франции Эммануэлю Макрону.
"С удовольствием шлю вам мои искренние поздравления в связи с избранием вас президентом Французской Республики. От имени Европейского Совета и от себя лично я желаю вам многих успехов в выполнении ваших функций", - говорится в письме, текст которого распространила в Брюсселе пресс-служба Евросовета.
"Франция всегда играла центральную роль в строительстве и развитии Европейского союза, и я убежден, что при вашем президентстве Франция продолжит вносить конструктивный вклад, чтобы мы могли отвечать на наши общие вызовы и поддерживать наше единство. Франция важна для Европы, как Европа важна для Франции", - подчеркнул Д.Туск.
Он отметил, что будет рад принять Э.Макрона на ближайшем заседании Европейского Совета.
Накануне вечером поздравительное письмо Э.Макрону направил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.
Через "Твиттер" избранного президента Франции поздравили председатель Европейского парламента Антонио Таяни и высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини.
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