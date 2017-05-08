В Эстонии почтили память жертв Второй мировой войны

В Эстонии на мемориальной площади Маарьямяэ (Maarjamae) в Таллине во вторник прошла церемония поминовения погибших во Второй мировой войне.

"Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто отдал свою жизнь в этой ужасной войне. Сегодня мы должны отдавать лучшее, чтобы подобные ужасы больше не повторялись. Сегодня мы знаем, что только вместе с союзниками, разделяя одинаковые ценности, мы способны предотвратить новые ужасы, - сказал министр обороны Маргус Цахкна (Margus Tsahkna).

От имени народа Эстонии он возложил венок к памятному знаку. Венки возложили также военнослужащие союзных государств и представители общественных организаций, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны.

Отдавая дань уважения всем жертвам Второй мировой войны, во вторник венки к памятным знакам павших красноармейцев на Военном кладбище и памятным знакам жертв нацизма на Еврейском кладбище возложили капелланы Сил обороны.