Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8683 RUR   0.0294 GBR   2.2068 TRY   0.4818

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.82 Brent   50.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 25° Завтра 14° 27° 10 Май 17° 27° 11 Май 12° 22°

Дальнее зарубежье 08.05.2017 14:49

В Эстонии почтили память жертв Второй мировой войны

В Эстонии на мемориальной площади Маарьямяэ (Maarjamae) в Таллине во вторник прошла церемония поминовения погибших во Второй мировой войне.

"Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто отдал свою жизнь в этой ужасной войне. Сегодня мы должны отдавать лучшее, чтобы подобные ужасы больше не повторялись. Сегодня мы знаем, что только вместе с союзниками, разделяя одинаковые ценности, мы способны предотвратить новые ужасы, - сказал министр обороны Маргус Цахкна (Margus Tsahkna).

От имени народа Эстонии он возложил венок к памятному знаку. Венки возложили также военнослужащие союзных государств и представители общественных организаций, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны.

Отдавая дань уважения всем жертвам Второй мировой войны, во вторник венки к памятным знакам павших красноармейцев на Военном кладбище и памятным знакам жертв нацизма на Еврейском кладбище возложили капелланы Сил обороны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, ВОЙНА, ПАМЯТЬ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]