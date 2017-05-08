Азербайджанский народ внес достойный вклад в победу над фашизмом - МИД

Азербайджанский народ внес достойный вклад в победу над фашизмом, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.
«Мы уверены, что историческая доблесть, проявленная сыновьями Азербайджана, прошедшими славный боевой путь во Второй Мировой войне, а также самоотверженность тружеников тыла, никогда не сотрется из памяти и станет примерном истинного патриотизма для молодого поколения», - сказал Х.Гаджиев по случаю 72-годовщины победы во Второй Мировой войне.
Он подчеркнул вклад представителей более 50 государств в спасение мирового сообщества от угрозы фашизма.
«Азербайджанский народ также внес большой вклад в достижение победы в войне. На фронт ушли более 640 тыс. граждан республики, больше 300 тыс. из них погибли. Более 440 тыс. получивших ранение на фронте человек лечились в госпиталях республики. В Баку производилось более 130 видов вооружений и боеприпасов», - отмечается в сообщении.
По словам Х.Гаджиева, в годы Второй Мировой войны Азербайджан обеспечивал 80% бензина и 90% смазочных масел, требуемых фронту.
«На долю Азербайджана пришлись 23,5 т нефти из добытых в 40-е годы в СССР 33 млн т нефти. Химики во главе с Юсифом Мамедалиевым в годы войны организовали производство 38 видов смазочных масел, девяти наименований авиационного бензина и восьми видов дизельного масла», - отметил пресс-секретарь МИД Азербайджана.
Р.Бабаев
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