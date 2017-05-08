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Внешняя политика 08.05.2017 14:17

Азербайджанский народ внес достойный вклад в победу над фашизмом - МИД

Азербайджанский народ внес достойный вклад в победу над фашизмом, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Мы уверены, что историческая доблесть, проявленная сыновьями Азербайджана, прошедшими славный боевой путь во Второй Мировой войне, а также самоотверженность тружеников тыла, никогда не сотрется из памяти и станет примерном истинного патриотизма для молодого поколения», - сказал Х.Гаджиев по случаю 72-годовщины победы во Второй Мировой войне.

Он подчеркнул вклад представителей более 50 государств в спасение мирового сообщества от угрозы фашизма.

«Азербайджанский народ также внес большой вклад в достижение победы в войне. На фронт ушли более 640 тыс. граждан республики, больше 300 тыс. из них погибли. Более 440 тыс. получивших ранение на фронте человек лечились в госпиталях республики. В Баку производилось более 130 видов вооружений и боеприпасов», - отмечается в сообщении.

По словам Х.Гаджиева, в годы Второй Мировой войны Азербайджан обеспечивал 80% бензина и 90% смазочных масел, требуемых фронту.

«На долю Азербайджана пришлись 23,5 т нефти из добытых в 40-е годы в СССР 33 млн т нефти. Химики во главе с Юсифом Мамедалиевым в годы войны организовали производство 38 видов смазочных масел, девяти наименований авиационного бензина и восьми видов дизельного масла», - отметил пресс-секретарь МИД Азербайджана.

Р.Бабаев

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]