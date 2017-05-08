Сирия не согласна на введение механизма наблюдателей ООН в зонах деэскалации - глава сирийского МИД

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем высказался против введения механизма наблюдателей ООН в зонах деэскалации, которые были определены на последней встрече в Астане, сообщают арабские СМИ.

"Мы не согласны с ролью наблюдателей ООН или иностранных сил для наблюдения за соблюдением соглашения", - заявил министр журналистам в Дамаске.

Соглашение о создании зон было подписано гарантами соблюдения перемирия в Сирии Россией, Ираном и Турцией в Астане в минувший четверг.

Россия пояснила, что в определенных четырех зонах деэскалации будут размещены силы вооруженной полиции, в задачу которых должен входить мониторинг за соблюдением соглашения о прекращении огня, напомнил сирийский дипломат.

"ООН или международные силы не должна играть там какую-то роль", - подчеркнул министр.