Сирия не согласна на введение механизма наблюдателей ООН в зонах деэскалации - глава сирийского МИД

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем высказался против введения механизма наблюдателей ООН в зонах деэскалации, которые были определены на последней встрече в Астане, сообщают арабские СМИ.
"Мы не согласны с ролью наблюдателей ООН или иностранных сил для наблюдения за соблюдением соглашения", - заявил министр журналистам в Дамаске.
Соглашение о создании зон было подписано гарантами соблюдения перемирия в Сирии Россией, Ираном и Турцией в Астане в минувший четверг.
Россия пояснила, что в определенных четырех зонах деэскалации будут размещены силы вооруженной полиции, в задачу которых должен входить мониторинг за соблюдением соглашения о прекращении огня, напомнил сирийский дипломат.
"ООН или международные силы не должна играть там какую-то роль", - подчеркнул министр.
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