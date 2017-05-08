В Армении фашизм возведен в ранг государственной политики – МИД Азербайджана

Официальный Баку считает, что в Армении фашизм возведен в ранг государственной политики.
«В Армении пропаганда нацизма и героизация фашизма превратились в государственную политику», - отмечается в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева.
По его словам, присвоение «национального героя» генералу СС Нжде Гарегину и Драстамату Канаяну, известному как «Дро», и увековечивание их памяти открыто показывает настоящую сущность правящего режима Армении.
«Нжде Гарегин и Драстамат Канаян на оккупированной в годы Второй Мировой войны территории СССР с особой жестокостью совершали массовые преступления против евреев и других народов. Также в Болгарии и Румынии из членов армянской националистической организации «Цехакрон» были созданы боевые группы, и эта организация призывала всех армян мира к сотрудничеству с нацистами», - отметил Х.Гаджиев.
Пресс-секретарь МИД Азербайджана подчеркнул, что нынешнее руководство Армении и правящая партия этой страны активно пропагандирует идеологию фашиста Нжде.
«Ужасно то, что «Нждеизм» включен в программу обучения средних и высших учебных заведений Армении и в этом духе воспитывается молодое армянское население. В Республиканской партии Армении, руководимой главой государства Сержем Саргсяном, Нжде считается идейным лидером», - отметил он.
По его словам, Армения на государственном уровне посредством своих дипломатов открыто пропагандирует за рубежом книгу «Учения Гарегина Нжде», за счет бюджетных средств в Армении снят фильм о «национальном герое» Нжде.
«Открытие с участием руководства страны 28 мая 2016 года в центре Еревана памятника Нжде является примером непочтительного отношения к миллионам погибших в годы Второй Мировой войне в боях с фашизмом людей, их родным и ветеранам», - подчеркнул Х.Гаджиев.
Официальный представитель МИД Азербайджана призвал мировое сообщество выразить открытый протест против таких действий Армении, направленных на пропаганду фашизма.
Р.Бабаев
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