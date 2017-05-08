Избиратели Фийона и Меланшона голосовали в большинстве за Макрона

Большинство голосов французских избирателей, голосовавших в первом туре президентских выборов за кандидата "Республиканцев" Франсуа Фийона и кандидата "Непокоренной Франции" Жан-Люка Меланшона, во втором туре отдано Эммануэлю Макрону.

Согласно данным исследования института Ipsos/Sopra Steria по заказу France Televisions и Radio France, из числа избирателей Ф.Фийона за избранного президента отдали голоса 48%. За Марин Ле Пен голосовали 20%. Остальные не голосовали или голосовали пустыми бюллетенями, сообщили в понедельник СМИ Франции.

При том, что Ж.-Л.Меланшон не давал указаний своим избирателям, за кого голосовать во втором туре, 52% из них предпочли Э.Макрона, и только 7% отдали голоса за М.Ле Пен.

Сам Ж.-Л.Меланшон после объявления результатов в минувшее воскресенье выразил удовлетворение тем, что "страна массово отвергла крайне правых". Вместе с тем он раскритиковал программу избранного президента как "войну против социальных завоеваний страны и экологическую безответственность".

Он призвал 7 млн избирателей, поддержавших его президентскую программу, "мобилизоваться и объединиться, независимо от того, голосовали они или нет за господина Макрона", чтобы принять участие в предстоящих парламентских выборах на стороне "Непокоренной Франции".

Парламентские выборы пройдут во Франции в два тура 11 и 18 июня.