МИД Азербайджана исключил испанского журналиста из «черного списка» по Нагорному Карабаху после его извинений

Министерство иностранных дел Азербайджана исключило из «черного списка» испанского журналиста Рикардо Маркина Монтанья, который публикуется в СМИ Аргентины и Латинской Америки.
«Публикующийся в латиноамериканских, в том числе аргентинских СМИ, испанский журналист Рикардо Маркина Монтанья обратился с письмом в посольство Азербайджана в Аргентине с просьбой исключить его имя из «Списка иностранцев, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана», - сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Р.М.Монтанья отметил, что уважительно относится к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, подчеркнул, что в подготовленном им репортаже в ходе визита на оккупированные территории отмечена принадлежность этих территорий Азербайджану.
"Журналист выразил сожаление в связи с этим визитом и отметил, что его деятельность не направлена на пропаганду сепаратисткого режима, созданного на оккупированных азербайджанских территориях", - отмечается в сообщении.
Журналист также принес извинения правительству и азербайджанскому народу за поездку в Нагорный Карабах без получения предварительного согласия властей Азербайджана.
Р.Бабаев
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