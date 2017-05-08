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Карабахский конфликт 08.05.2017 15:38

МИД Азербайджана исключил испанского журналиста из «черного списка» по Нагорному Карабаху после его извинений

Министерство иностранных дел Азербайджана исключило из «черного списка» испанского журналиста Рикардо Маркина Монтанья, который публикуется в СМИ Аргентины и Латинской Америки.

«Публикующийся в латиноамериканских, в том числе аргентинских СМИ, испанский журналист Рикардо Маркина Монтанья обратился с письмом в посольство Азербайджана в Аргентине с просьбой исключить его имя из «Списка иностранцев, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана», - сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Р.М.Монтанья отметил, что уважительно относится к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, подчеркнул, что в подготовленном им репортаже в ходе визита на оккупированные территории отмечена принадлежность этих территорий Азербайджану.

"Журналист выразил сожаление в связи с этим визитом и отметил, что его деятельность не направлена на пропаганду сепаратисткого режима, созданного на оккупированных азербайджанских территориях", - отмечается в сообщении.

Журналист также принес извинения правительству и азербайджанскому народу за поездку в Нагорный Карабах без получения предварительного согласия властей Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: МИД, СПИСОК, ЖУРНАЛИСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]