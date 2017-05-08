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Дальнее зарубежье 08.05.2017 16:04

Боевики оппозиции начали эвакуацию из района Дамаска - ТВ

Боевики сирийской оппозиции начали эвакуацию из района Барзе столицы Сирии в рамках соглашения о создании зон деэскалации, сообщили сирийское государственное телевидение.

"Вооруженный персонал и члены их семей начали эвакуацию из района Барзе на 40 автобусах на север страны", - говорится в сообщении.

Это отражает ситуацию в других районах страны, находящихся под контролем оппозиции. Правительственные силы обеспечивают им беспрепятственный проход в обмен на сдачу.

Те оппозиционеры, которые изъявляют желание остаться в тех местах, в которых они находятся в настоящее время, должны зарегистрироваться в правительственных инстанциях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: СИРИЯ, БОЕВИКИ, ДАМАСК, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]