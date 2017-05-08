Таллин и Варшава активно взаимодействуют в НАТО по обеспечению безопасности восточных рубежей альянса - президент Эстонии

Эстония и Польша активно сотрудничают по обеспечению безопасности восточного фланга НАТО, заявила в понедельник президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid).

"Понимание Эстонии и Польши о международной ситуации с безопасностью очень схожи и мы хорошо сотрудничаем по обеспечению безопасности восточного фланга НАТО", - сказала К.Кальюлайд в Таллине на встрече с премьер-министром Польши Беатой Шидло (Beata Szydlo).

К.Кальюлайд выразила надежду, что ВВС Польши вскоре примут участие в базирующейся на авиабазе Эмари миссии НАТО по охране воздушного пространства НАТО.

Обсуждая вопросы экономического сотрудничества, президент Эстонии подчеркнула, что проект скоростной железной дороги Rail Baltic "это не только проект трех государств Балтии, это новый транспортный коридор, который объединит Северную Европу с сердцем Европы".

Она высказала удовлетворение, что и в Польше понимают важность этого соединения и, по ее словам, это подтвердила и Б.Шидло.

К.Кальюлайд также отметила важность вклада Польши в синхронизацию электросетей стран Балтии с Центрально-Европейской сетью и выразила надежду, что технические и политические соглашения по реализации этого процесса будут заключены в нынешнем году.