Компания Bakcell приглашает молодых людей принять участие в программе стажировки «Smart Start»

Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане – компания Bakcell приглашает молодых людей, студентов и выпускников, возрастом от 18 до 25 лет, принять участие в программе стажировки «Smart Start». Основной целью данной двухмесячной программы для студентов и выпускников, является ознакомление молодых людей, делающих первые шаги на пути построения своей карьеры, с рабочей атмосферой в одной из крупнейших компаний Азербайджана. Наряду с этим, участники программы получат возможность обрести практические знания и развить навыки готовности к работе.

Кандидаты, успешно прошедшие процесс отбора, смогут принять участие в двухмесячной стажировке в таких сферах как продажи и маркетинг. В ходе стажировки, молодые люди под руководством ведущих специалистов Bakcell, получат необходимые знания и навыки, ознакомятся со структурой и основными рабочими принципами компании, а также примут участие в тренингах, на такие темы как планирование карьеры, бизнес-этика, эффективное планирование рабочего времени, эффективные методы коммуникации, самосознание, техника безопасности, охрана здоровья и окружающей среды и др. Для обеспечения ежедневных потребностей стажеров в питании и транспорте, компания Bakcell предоставляет участникам программы соответствующую стипендию. По окончании программы стажировки, все участники будут аттестованы и получат сертификаты о прохождении стажировки.

Более подробную информацию о программе «Smart Start» можно получить на сайте http://developtalent.bakcell.com/az .Заявки на участие принимаются до 15 мая 2017 г.

Следует отметить, что начиная с 2014 года, компания Bakcell получила более 5500 заявок для участия в программе «Smart Start», и 85 кандидатов, успешно прошедших процесс отбора, приняли участие в проекте. Из общего числа участников, 16 молодых людей, показавших наилучшие результаты в ходе стажировки, получили работу в компании Bakcell, и еще 19 человек были приняты на работу в другие компании. Остальные 50 молодых людей продолжают получать образование в местных и зарубежных университетах.

Компания Bakcell, являющаяся одним из крупнейших работодателей в Азербайджане, предоставляет абсолютно равные условия для всех работников и кандидатов. Компания основывается на принципы прозрачности, в ходе всех процессов приема на работу и отбора участников.

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О компании Bakcell

Компания Bakсell – Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане - предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@, Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.

Благодаря более чем 5300 базовым станциям, cеть Bakcell охватывает более 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Bakcell является лидером в сфере инноваций и посредством услуг Sür@ и создания новых партнерств, фокусируется на предоставлении самого качественного мобильного интернета азербайджанским пользователям. Услуги 3G компании Bakcell доступны во всех регионах Азербайджана и охватывают 93% населения.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 055 000 05 55