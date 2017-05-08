ХДС победила на выборах в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что удовлетворена победой партии Христианско-демократический союз (ХДС), которую она представляет, на региональных выборах в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн.
"Это замечательный день для ХДС в Шлезвиг-Гольштейне, мы выигрываем и проигрываем все вместе", - сказала А.Меркель, выступая в штаб-квартире партии в Берлине.
Она отметила, что внимательно относится к своим соперникам из других партий, в том числе к представителю социал-демократов Мартину Шульцу, который наравне с ней является претендентом на пост канцлера ФРГ по итогам выборов в Бундестаг 24 сентября. .
Вместе с тем, она отметила, что выборы в Бундестаг будут более серьезным испытанием для ХДС.
По их итогам будет сформировано новее правительство страны и выбран федеральный канцлер.
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