Кредитные вложения банков в экономику Азербайджана в I квартале сократились на 5,6%, в марте – на 2,3%

Кредитные вложения банков в Азербайджане в экономику на 1 апреля 2017 года оцениваются в 15 млрд 78,9 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

Как сообщалось ранее, кредитные вложения банков в экономику Азербайджана на 31 декабря 2016 года составляли 15 млрд 971,2 млн манатов. Таким образом, за январь-март 2017 года кредитные вложения банков сократились на 5,6%.

При этом в марте текущего года кредитные вложения банков сократились на 345,3 млн манатов или на 2,3%

В 2016 году кредитные вложения банков в Азербайджане в экономику сократились на 24,5%.

А.Азизов