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Финансы 08.05.2017 17:46

КАСПАР увеличил чистую прибыль за 2016 год на 57%

Чистая прибыль ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (КАСПАР) за 2016 год составила 108,266 млн манатов, что на 56,9% выше показателя 2015 года.

Согласно опубликованной финансовой отчетности общества за 2016 год, в отчетном году доходы пароходства составили 454,925 млн манатов (рост на 37,2%), себестоимость продаж – 266,762 млн манатов (рост на 18,8%).

Операционная прибыль в 2016 году составила 150,02 млн манатов (рост на 61,4%), доналоговая прибыль – 148,424 млн манатов (рост на 63,5%), чистая прибыль – 108,266 млн манатов.

Выплаты по налогу на прибыль в 2016 году составили 40,158 млн манатов (рост в 1,8 раза).

Согласно финотчетности, активы КАСПАР на 1 января 2017 года составляют 901,666 млн манатов (рост на 12,2%). На конец 2016 года краткосрочные активы равны 232,831 млн манатов (рост на 28%), долгосрочные – 668,835 млн манатов (рост на 7,5%). В структуре долгосрочных активов основной объем приходится на суда и основные средства – 589,163 млн манатов (рост на 0,5%).

Капитал общества на 1 января 2017 года равен 807,409 млн манатов (рост на 16,4%). При этом акционерный капитал пароходства на начало 2017 года составил 440,051 млн манатов (рост на 14,7%), суммарная нераспределенная прибыль – 367,358 млн манатов (рост на 35%).

Обязательства пароходства на начало текущего года составляют 94,257 млн манатов (спад на 14,7%), в том числе долгосрочные обязательства – 34,768 млн манатов (спад на 14,1%), краткосрочные - 59,489 млн манатов (спад на 13,8%).

Президент Азербайджана Ильхама Алиева в октябре 2013 года подписал распоряжение о создании ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» на базе Азербайджанского морского пароходства и Каспийской морской нефтяной флотилии SOCAR, имущества которых переданы на баланс нового общества.

Н.Аббасова

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Тэги: КАСПАР, ПРИБЫЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]