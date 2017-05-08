Президент США подозревает бывшего генпрокурора в разглашении секретных сведений

Президент США Дональд Трамп считает, что бывший генеральный прокурор США Салли Йейтс причастна к утечке в СМИ секретной информации.
С.Йейтс в понедельник будет выступать на слушаниях в сенате по вопросу о так называемом "вмешательстве" России в кампании по выборам президента США.
Д.Трамп в связи с этим написал в своем твиттере: "Надо спросить ее под присягой, знает ли она, как секретная информация попадала в газеты".
Расследование о "российском вмешательстве" началось в американском конгрессе после того, как в СМИ просочились данные о контактах советника Трампа Майкла Флинна с посолом РФ в США Сергеем Кисляком в ходе которых якобы обсуждался вопрос об отмене Соединенными Штатами санкций против России.
С.Йейтс будет опрошена в связи тем, что она заявила о том, что информировала администрацию Д.Трампа о контактах М.Флинна с российским дипломатом, о чем сам М.Флинн умалчивал или же сообщал не полностью.
Сама С.Йейтс была уволена с поста генпрокурора после того, как выступила против иммиграционного указа президента.
МИД Азербайджана исключил испанского журналиста из «черного списка» по Нагорному Карабаху после его извинений
Азербайджанский народ внес достойный вклад в победу над фашизмом - МИД
Министр обороны Азербайджана примет участие на выставке оборонной промышленности в Турции
КАСПАР увеличил чистую прибыль за 2016 год на 57%
Курс манат/доллар на 10 мая - 1,7026 AZN/$1
Кредитные вложения банков в экономику Азербайджана в I квартале сократились на 5,6%, в марте – на 2,3%
Президент Азербайджана принял участие в поминовении академика Рафиги Алиевой
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 2 человека, 17 пострадали – МВД
Мужчины составляют большинство среди жертв ДТП в Азербайджане
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Компания Bakcell приглашает молодых людей принять участие в программе стажировки «Smart Start»
Компания Bakcell провела работы по улучшению качества сети в Джоджуг Марджанлы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»