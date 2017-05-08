Президент США подозревает бывшего генпрокурора в разглашении секретных сведений

Президент США Дональд Трамп считает, что бывший генеральный прокурор США Салли Йейтс причастна к утечке в СМИ секретной информации.

С.Йейтс в понедельник будет выступать на слушаниях в сенате по вопросу о так называемом "вмешательстве" России в кампании по выборам президента США.

Д.Трамп в связи с этим написал в своем твиттере: "Надо спросить ее под присягой, знает ли она, как секретная информация попадала в газеты".

Расследование о "российском вмешательстве" началось в американском конгрессе после того, как в СМИ просочились данные о контактах советника Трампа Майкла Флинна с посолом РФ в США Сергеем Кисляком в ходе которых якобы обсуждался вопрос об отмене Соединенными Штатами санкций против России.

С.Йейтс будет опрошена в связи тем, что она заявила о том, что информировала администрацию Д.Трампа о контактах М.Флинна с российским дипломатом, о чем сам М.Флинн умалчивал или же сообщал не полностью.

Сама С.Йейтс была уволена с поста генпрокурора после того, как выступила против иммиграционного указа президента.