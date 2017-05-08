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Дальнее зарубежье 08.05.2017 18:14

Президент США подозревает бывшего генпрокурора в разглашении секретных сведений

Президент США Дональд Трамп считает, что бывший генеральный прокурор США Салли Йейтс причастна к утечке в СМИ секретной информации.

С.Йейтс в понедельник будет выступать на слушаниях в сенате по вопросу о так называемом "вмешательстве" России в кампании по выборам президента США.

Д.Трамп в связи с этим написал в своем твиттере: "Надо спросить ее под присягой, знает ли она, как секретная информация попадала в газеты".

Расследование о "российском вмешательстве" началось в американском конгрессе после того, как в СМИ просочились данные о контактах советника Трампа Майкла Флинна с посолом РФ в США Сергеем Кисляком в ходе которых якобы обсуждался вопрос об отмене Соединенными Штатами санкций против России.

С.Йейтс будет опрошена в связи тем, что она заявила о том, что информировала администрацию Д.Трампа о контактах М.Флинна с российским дипломатом, о чем сам М.Флинн умалчивал или же сообщал не полностью.

Сама С.Йейтс была уволена с поста генпрокурора после того, как выступила против иммиграционного указа президента.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, СЕНАТ, СЛУШАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]